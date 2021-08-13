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Taşkesenligil ve Almaz'dan Short Track Milli Takımına ziyaret - Son Dakika

Taşkesenligil ve Almaz'dan Short Track Milli Takımına ziyaret

13.08.2021 09:51
Taşkesenligil ve Almaz'dan Short Track Milli Takımına ziyaret, System.String[]

Samsun'da kamp yapan Short Track Milli Takımını ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Ay-yıldızlılara başarı dileklerini iletti.

Samsun'da kamp yapan Short Track Milli Takımını ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Ay-yıldızlılara başarı dileklerini iletti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Short Track Milli Takımı, Samsun'da yaz güç geliştirme kampı yapıyor. Short Track Milli Takımının kampını ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Ay-Yıldızlı sporculara başarı diklerini iletti. Aynı zamanda Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, kamp çalışmaları hakkında teknik heyet ve yöneticilerden bilgi aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karadağ, Samsun kampının son derece faydalı geçtiğini belirterek, sporcuların antrenörler nezaretinde yoğun bir tempoda antrenman yaptıklarını söyledi.

Short Track Milli takımını ziyaret ettiklerini ve sporcuların azimli çalışmalarını yerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taşkensenligil, "Short Track Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Taşkesenligil ve Almaz'dan Short Track Milli Takımına ziyaret

Erzurum, Turizm, Samsun, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Taşkesenligil ve Almaz'dan Short Track Milli Takımına ziyaret - Son Dakika


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