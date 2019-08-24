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Taşkesenlioğlu Ban, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

37 dakika önce

AK Parti Erzurum Milletvekili, MKYK üyesi, TBMM AB Uyum Komisyonu Sözcüsü, Tanzanya Dostluk Grubu Başkanı Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Taşkesenlioğlu Ban, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili, MKYK üyesi, TBMM AB Uyum Komisyonu Sözcüsü, Tanzanya Dostluk Grubu Başkanı Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre görüşen Taşkesenlioğlu Ban, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Erzurum'da STK ve basın kuruluşlarına yönelik ziyaretlerde bulunan Milletvekili Taşkesenlioğlu Ban, merkez ve ilçelere yönelik ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor. - ERZURUM

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:05 Kaynak: İHA
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