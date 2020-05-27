Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi oldu - Son Dakika

Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılışının yapılacağı Yassıada'da gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Erzurum'dan Fahrettin Taşkesenlioğlu katılacak.

Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi oldu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılışının yapılacağı Yassıada'da gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetlisi olarak Erzurum'dan Fahrettin Taşkesenlioğlu katılacak.


Fahrettin Taşkesenlioğlu'nun babası Fetullah Taşkesenlioğlu Demokrat Parti 11. ve 14. Dönem Milletvekili olarak görev yapmış ve bir buçuk yıl Yassıada'da yargılanarak tutuklu bulunmuştu.


Türk Siyasi tarihinde kara bir leke olarak geçen ve eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi sürecinde birçok yargılamanın yapıldığı Yassıada, 27 Mayıs tarihinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adı ile açılacak.


Fahrettin Taşkesenlioğlu, yaptığı açıklamada, demokrasi ayıbı olarak adlandırılan Yassıada'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak ilan edilmesi ve yeniden yapılandırılması demokrasiye ve özgürlüklere açılan bir pencere olduğunu söyledi.


Babası Fetullah Taşkesenlioğlu'nun Yassıada'da yargılandığı ve tutuklu bulunduğu süre içerisinde aile olarak çok büyük acılar yaşadıklarını anlatan Taşkesenlioğlu, Babasının annesine mektup yazarak ailelerinin ayakta durması anlamında kendilerini bir manada motive ettiğini bildirdi.


Demokrasi ve özgürlüğün kıymetini o günü yaşayanların çok daha iyi anladığına işaret eden Taşkesenlioğlu, 'Türkiye Cumhuriyetinin gidişatından, büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanlar olacaktır. Bu büyük milletin feraseti ülke üzerine oynanacak her türlü oyunu bozacak güç ve kabiliyettedir. Bu millet kendisine hizmet edenleri asla unutmuyor, yeri ve zamanı gelince de bunu her zaman güncelliyor' dedi.


Taşkesenlioğlu, Türkiye'de artık darbelerin son bulduğunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu ve halkın bu darbeye karşı çıkmasıyla başarı bulamadığını, Türkiye Cumhuriyetinin bundan böyle demokrasi dışı yöntemlere asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.


Taşkesenlioğlu, Törene Hasan Polatkan ve Celal Bayar ve daha birçok kişinin ailesinin davet edildiğini belirtti.


Sayın Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta Yassıada'da yargılananların ailelerine ve Demokrasi ve özgürlüklere gösterdiği vefasından dolayı teşekkür ettiğini kaydeden Taşkesenlioğlu, 'Tarihimize kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyoruz.


Hala 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat ve 15 Temmuz zihniyetini yaşatmaya çalışanlara bu büyük millet asla geçit vermeyecektir' dedi. - ERZURUM

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi oldu - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı         
18:49
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Segen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Segen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:23
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar         
18:20
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti         
18:11
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti         
18:01
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu         
17:55
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi         
17:11
Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi 27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi         
16:56
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu         
16:49
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti         
16:45
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi         
16:43
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti         
16:36
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı         
16:35
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!         
16:32
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak         
16:28
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı         
16:28
Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor         
16:12
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi         
16:05
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti         
15:55
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı         
15:49
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında         
15:46
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti         
15:39
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti         
15:11
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 18:56:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanının özel davetlisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]