Taşkesti Beldesinde TOKİ Konutları Kura Çekimi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları için kura çekimi gerçekleştirildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları için kura çekimi gerçekleştirildi.TOKİ tarafından yaptırılan 107 konut için Belediye Düğün Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.Yapılan kura çekimlerinde 78 adet 2+1 ve 29 adet 3+1 daire için hak sahipleri belirlendi. Kura çekiminin ardından Belediye Başkanı Özdemir, kurada ismi çıkan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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