Taşkesti Belediye Başkanı Özcan beldenin turizm potansiyelini değerlendirdi - Son Dakika
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Taşkesti Belediye Başkanı Özcan beldenin turizm potansiyelini değerlendirdi

18.03.2022 14:54
Taşkesti Belediye Başkanı Özcan beldenin turizm potansiyelini değerlendirdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, artan taleple önemli gelişmeler sağlanarak beldenin termal turizm sektöründe hak ettiği yere geldiğini bildirdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, artan taleple önemli gelişmeler sağlanarak beldenin termal turizm sektöründe hak ettiği yere geldiğini bildirdi.

Özcan, fizibilite çalışmasıyla Taşkesti'nin turizm potansiyeli ve geleceğe dönük uygulanabilir turizm faaliyetlerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Beldenin tarihi İpek Yolu güzergahında bulunması ve önemli metropollere yakın olmasının, turizm alanında gelişim sağlanması açısından önemli bir avantaj sağladığına işaret eden Özcan, "Termal su kaynakları yönünden kapasitesi yüksek olan Taşkesti'de, bu kapasitenin kullanılması yönünde etkili turizm yatırımları gerçekleştirilmiş ve mevcut durumda halen devam eden konaklama tesisi projeleri bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Özcan, ziyaretçi istatistikleri incelendiğinde beldede bulunan konaklama tesislerinde konaklama sayılarının istikrarlı bir ivmeyle arttığının görüldüğünü belirterek, "Bölgede yatırımı devam eden ve tamamlandığında 1612 yatak kapasiteli 2 konaklama tesisiyle ziyaretçi talebine cevap verebilecek kapasiteye ulaşılacaktır." dedi.

"Beldede turizmin lokomotifi olarak sağlık ve termal turizm ön plana çıkarıldığını aktaran Özcan, "Artan taleple bu sektörde önemli gelişmeler sağlanmış ve beldenin termal turizm sektöründe hak ettiği yere gelmesi sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Özcan, Taşkesti yakınlarındaki Sülüklü Göl'ün yerli ve yabancı turistlere dört mevsim ayrı güzellik sunduğunu, İstanbul ve Ankara gibi metropol merkezlerden gelenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu dile getirerek, özellikle kamp çadır karavan turizmiyle Sülüklü Göl'ün gözde alanlar arasında bulunduğunu kaydetti.

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Taşkesti, Turizm, Termal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşkesti Belediye Başkanı Özcan beldenin turizm potansiyelini değerlendirdi - Son Dakika


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