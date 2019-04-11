Son Dakika Haberleri: Taşkesti Eski Belediye Başkanına 10 Yıl 8 Ay Hapis

Taşkesti Eski Belediye Başkanına 10 Yıl 8 Ay Hapis

1 saat önce

BOLU'da, iş bulma vaadiyle buluştuğu T.D.'yi zorla alıkoyup, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti eski Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Taşkesti Eski Belediye Başkanına 10 Yıl 8 Ay Hapis, System.String[]
BOLU'da, iş bulma vaadiyle buluştuğu T.D.'yi zorla alıkoyup, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti eski Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Ekim ayında meydana geldi. Dönemin Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, İstanbul'da oturan hemşire T.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Çevik, işe aldırma vaadiyle Bolu'ya çağırdığı T.D. ile buluştu. Önce restoranda yemek yiyen ikili, daha sonra Çevik'in evine gitmek üzere yola çıktı. Eve giderken Saim Çevik, iddiaya göre otomobilde T.D.'yi taciz etti. Birinci kattaki eve geldiklerinde, Çevik tuvalete girince, T.D. balkondan atladı.

Paniğe kapılıp kaçan Çevik, bir yakınını eve gönderdi. T.D. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

T.D., zorla alıkoyulduğu ve cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Çevik tutuklandı. Çevik hakkında 'basit cinsel saldırı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu yargılanan Çevik, 2018 yılının Şubat ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına Saim Çevik katılmadı. Daha önceki savunmalarında suçlamaları reddedip, olayın bir siyasi komplo olduğunu öne süren Saim Çevik hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Saim Çevik'in 'hürriyeti tahdit' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Saim Çevik hakkında İstinaf Mahkemesi'nin kararı bekleniyor.

- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:58 Kaynak: DHA
Bolu, Saim Çevik, Taşkesti, Güncel
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