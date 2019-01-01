Taskib'den Baca Temizliği Uyarısı

TASKİB (Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği) yetkilileri, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

TASKİB (Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği) yetkilileri, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.



TASKIB'den yapılan açıklamada kış mevsiminde yaşanan yangınların büyük bölümünün temizlenmeyen bacalardan çıktığı belirtildi.



Baca bakımı ve temizliğinin, yangından korunma tedbirleri arasında önemli bir yer tuttuğunun anlatıldığı açıklamada, "Türkiye'de her yıl bina yangınlarının yüzde 20'si temizlenmeyen bacalardan çıkıyor. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumlar baca yangınlarına neden oluyor, bu da maddi kayıpların yanı sıra can kayıplarına da yol açabiliyor" denildi.



Vatandaşların üzücü sonuçlarla karşılaşmaması için soba, kombi ve kazan bacalarının yılda en az iki kez, lokanta, fırın gibi iş yerlerinin ise ayda en az bir kez temizlenmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, yakıtların eksik yandığını bunun da baca tıkanıklıklarına yol açabileceğini söylediler. Öte yandan, baca temizliği yapılsa dahi lodoslu havalarda sobaların yakılmaması ve yanıyorsa söndürülmesi gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, "Temizlik ve kontrol işlemini yapacak olan firma ve yapan firma ve personelinin yetkili ve deneyimli olmasına dikkat etmeliyiz. Baca temizliği yapan elemanların baca temizlemek için gerekli donanım ve ekipmana sahip olmasına dikkat edilmelidir. Baca temizliği yerine getirildiği takdirde soba zehirlenmeleri ortadan kalkar. Temiz bir bacada yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf da sağlanmış olur" denildi.



Açıklamada, TASKİB olarak profesyonel ekiplerle modern makineler kullanılarak baca temizliği hizmeti verildiği bildirildi. Baca temizliği yaptırmak isteyen ve ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların 0226 461 37 02 veya 0541 461 61 77 numaralı telefonunu arayabilirler ve bilgi alabilirler. - YALOVA

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