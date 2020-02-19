Taşkın, Merzifonspor Kulübü Başkanlığından istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Taşkın, Merzifonspor Kulübü Başkanlığından istifa etti - Son Dakika Spor

Taşkın, Merzifonspor Kulübü Başkanlığından istifa etti

6 saat önce

Merzifonspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Ali Alper Taşkın, işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiğini açıkladı.

Taşkın, Merzifonspor Kulübü Başkanlığından istifa etti, System.String[]

Merzifonspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Ali Alper Taşkın, işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiğini açıkladı.


İstifasını duyuran Taşkın, "Çok severek ve gurur ile yürütmüş olduğum Merzifonspor Kulüp Başkanlığını işlerimin yoğunluğundan dolayı bugün itibari ile bırakmış bulunmaktayım" ifadesini kullandı.


Merzifonspor'un kendine Amasyaspor'u yenerek Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselme onurunu yaşattığını dile getiren Taşkın yaptığı açıklamada, "Bana bu zaman zarfında destek veren herkese teşekkür ediyorum. En kötü gün bugünse bugünde Merzifonspor söyleminden asla vazgeçemeyeceğim. Bu takıma benden önce gelen tüm başkanlar gibi bende görevimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu kulüp bana Amasyaspor'u yenerek BAL'a yükselme onurunu yaşattı. Umarım benden sonra gelecek Başkanımız da bu sene o onuru yaşamış olur. Bu takım en güzel yerleri hak ediyor yeter ki tüm taraftarlar destek olsun. En kötü gün bugünse bugün de Merzifonspor" dedi. - AMASYA

Ali Alper, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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