"Taşkın Müzesi" 2020'de hizmete sunulacak

Trabzon'da yapımı devam eden "Taşkın Müzesi"nin, 2020'de hizmete sunulacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan "Taşkın Müzesi"nin inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu aktaran Aydın, bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Aydın, Trabzon DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan müzeden, 7'den 70'e herkesin faydalanabileceğini vurgulayarak, "Müzede, 'taşkına sebebiyet vermemek', 'taşkından korunmak' ve 'taşkın anındaki davranışlar' ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak." ifadesini kullandı.

"DSİ olarak bu projeyi çok önemsiyoruz

Projenin önemine de dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'de, taşkınlar konusunda bilinç oluşturmak maksadıyla, DSİ olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Taşkın Müzesi projemiz fark yaratan projedir. İnşallah müze inşaatımız 2020 yılında tamamlanarak hizmete sunulacaktır. "

Aydın, müzede emeği geçenlere de teşekkür ederek, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Taşkın Müzesi'nde, geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve klasik taşkın/rusubat kontrol tesis tipleri, interaktif nehir ve şehir taşkını modeli, heyelan-taşkın etkileşim modeli, 1929 yılı Of heyelan/taşkın maketi, bilgilendirme sinema salonu, acil müdahale timi odası, sanal gerçeklik taşkın odası, taşkın teknik bilgilendirme bölümü, tarihi taşkınlar bölümü, taşkında davranış bölümü ve erken uyarı simülatörü yer alacak. Müzede ayrıca dokunmatik harita ile ziyaretçiler evlerinin taşkın tehdidinde olup olmadığına bakabilecek."