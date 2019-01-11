Son Dakika Haberleri: Taşkın Nedeniyle Bazı Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Taşkın Nedeniyle Bazı Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

1 saat önce

İzmir'in Tire ve Selçuk ilçeleri arasındaki yolda taşkın nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

İzmir'in Tire ve Selçuk ilçeleri arasındaki yolda taşkın nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Kent genelinde birkaç gündür etkili olan sağanak, bazı yerlerde taşkınlara neden oldu. Tire ile Selçuk ilçeleri arasındaki Alaylı Mahallesi Aytaşı mevkisinde taşkın nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi yönlendirildi.

Yolun kapalı olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı, vatandaşları uyardı.

Ekiplerin yolu açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Alaylı Mahallesi Muhtarı Osman Kaynaş, en son 20 yıl önce bölgelerinde böyle bir olayın meydana geldiğini, yolun tamamen taşkın nedeniyle kapandığını belirtti.

Kaynaş, Tire'ye Selçuk yönünden gelen araçların geri çevrildiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:34 Kaynak: AA

İzmir, Selçuk, Tire, Güncel
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