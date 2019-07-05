Son Dakika Haberleri: Taşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
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Taşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu tarlada mahsur kalan işçiler itfaiye tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle tarlada mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu tarlada mahsur kalan işçiler itfaiye tarafından kurtarıldı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Kurudere taştı. Taşkın nedeniyle dere çevresindeki sarımsak tarlalarında çalışan işçiler mahsur kaldı.
Taşköprü Belediyesine bildirilmesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.
Derenin Taşköprü ilçesi tarafına gelen ekipler, itfaiye aracının sepeti ile derenin diğer tarafında mahsur kalan 30 işçiyi kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:50 Kaynak: AA
Kastamonu, Taşköprü, İtfaiye, İşçi, Güncel
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