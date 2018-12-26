Taşkın Riski Taşıyan Dereler Islah Ediliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Havza ilçesinde can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz eden ve taşkın riski taşıyan, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslah çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Havza ilçesinde can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz eden ve taşkın riski taşıyan, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslah çalışmalarının sona erdiğini söyledi.



Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslahı projesinin 4 milyon liraya mal olduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, "Vatandaşların güvenliği açısından panel çitler yapımı ile güvenlik önlemleri alındı. 9 nolu derenin, TCDD menfeziyle birleştiği yerde mevcut adliye binası bulunmakta ve taşkında en çok etkilenen kamu binalarında başında gelmektedir. Bu sorun tamamı ile ortadan kaldırılmış olup gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. 11 nolu dere de ise ilçede can ve mal yönünden tehlike arz eden ve maddi zarara neden olmasından dolayı, acil olarak ıslah edilmesi gerekmekte olan derelerden biriydi. Bu dereninde panel çitler yapılarak ıslah çalışmaları tamamlandı" dedi.



Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslahı inşaatının 1 yıl da tamamlandığına dikkat çeken Kamil Demircioğlu, "Hamza Deresi'nde 400 metre, 9 nolu derede 650 metre, 11 nolu derede ise 1080 metre dere ıslahı tamamlanmış oldu. Havza ilçe merkezinde toplamda 2030 metre dere ıslahı yapılarak taşkın sorunları büyük ölçüde çözüldü. Bu dere ıslahlarının tamamlanması sonucunda, Karşıyaka Mahallesi'nde 30 Eylül 2015 tarihinde yaşanan sel nedeniyle, taşkınlar sonucu oluşan ağır maddi hasarlar, artık tekrarlanmayacaktır. Hamza Deresi'nin bulunduğu kısımda ise çeşitli sosyal tesislerin bulunduğu bir kesim olmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülen ıslah projesinde ise çevre düzenlemesi ve peyzaj ön planda tutulmaktadır. Buna ek olarak hala derelere bağladığımız yağmursuyu hatlarımızın imalatları ayrı bir ihale kapsamında devam etmektedir" diye konuştu.



Demircioğlu, Atakum ilçesinde Alanlı (Afanlı) Deresi'nin ıslahı inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve 6 ay içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.



Proje kontrolörü İnşaat Mühendisi Atilla Akın, Havza Şube Müdürü Deniz Kaya ile yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SAMSUN

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