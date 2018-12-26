Taşkın Riski Taşıyan Dereler Islah Ediliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ
) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu
, Havza
i·lçesinde can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz eden ve taşkın riski taşıyan, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslahı çalışmalarının sona erdiğini söyledi.
Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslahı projesinin 4 milyon liraya mal olduğunu kaydetti.
Vatandaşların güvenliği açısından projelerde panel çit yapımı ile güvenlik önlemleri alındığını belirten Demircioğlu, "9 nolu derenin, TCDD menfeziyle birleştiği yerde mevcut adliye binası bulunmakta ve taşkında en çok etkilenen kamu binalarında başında gelmektedir. Bu sorun tamamı ile ortadan kaldırılmış olup gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. 11 nolu dere de ise ilçede can ve mal yönünden tehlike arz eden ve acil ıslah edilmesi gereken derelerden biriydi. Bu dereninde panel çitler yapılarak ıslah çalışmaları tamamlandı." ifadelerini kullandı.
Islah çalışmalarının bir yılda tamamlandığını anlatan Demircioğlu, şunları kaydetti:
"Hamza Deresi'nde 400 metre, 9 nolu derede 650 metre, 11 nolu derede ise bin 80 metre ıslah tamamlanmış oldu. İlçede toplamda 2 bin 30 metre dere ıslahı yapılarak taşkın sorunları büyük ölçüde çözüldü. Islahların tamamlanmasıyla, Karşıyaka
Mahallesi'nde 30 Eylül
2015 tarihinde yaşanan sel nedeniyle, taşkınlar sonucu oluşan ağır hasarlar, artık tekrarlanmayacaktır. Hamza Deresi'nin bulunduğu kısımda ise çeşitli sosyal tesislerin bulunduğu bir kesim olmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen ıslah projesinde ise çevre düzenlemesi ve peyzaj ön planda tutulmaktadır. Buna ek olarak hala derelere bağladığımız yağmursuyu hatlarımızın imalatları ayrı bir ihale kapsamında devam etmektedir. Atakum
ilçesinde Alanlı (Afanlı) Deresi'nin ıslahı için çalışmalar devam ediyor ve çalışmalar 6 ay içinde tamamlanacak."