Son Dakika Haberleri: Taşkın Sonucu Kapanan Yoldan Geçmeye Çalışan Sürücü Ölümle Burun Buruna Geldi... O Anlar Kamerada

Taşkın Sonucu Kapanan Yoldan Geçmeye Çalışan Sürücü Ölümle Burun Buruna Geldi... O Anlar Kamerada

1 saat önce

Taşkın sonucu kapanan yoldan geçmeye çalışan sürücü ölümle burun buruna geldi.

Taşkın sonucu kapanan yoldan geçmeye çalışan sürücü ölümle burun buruna geldi... O anlar kamerada

AYDIN - Aydın'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan yoldan geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı. Mahsur kaldığı otomobilinin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü, vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Germencik ilçesinde yaşayan Metin Balcılar, Koçarlı'ya bağlı Yeniköy Mahallesine gitmek üzere 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bölgede son 1 aydır etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri'nin geçtiğimiz Çarşamba günü taşarak, Yeniköy Mahallesini Germencik'e bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünün sular altında kaldığından habersiz olan Balcılar, ulaşıma kapalı olan yoldan geçmeye çalışınca otomobili sele kapıldı. Bir anda su içinde kalan otomobilin camını açarak üzerine çıkmayı başaran Balcılar, yardım beklemeye başladı.
Suyun içine gömülen otomobilin üzerine mahsur kalan sürücüyü gören mahalleli Selim Balcı, traktörünü getirerek Balcılar'a yardım etmeye çalıştı. Koçarlı Belediyesi ekiplerinden de yardım istenmesi üzerine, mahsur kalan otomobil Balcı'nın traktörü ve belediyeye ait iş makinesinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.
Germencik'ten Yeniköy'e gitmek üzere yola çıktığını ifade eden Metin Balcılar, taşkın sonucu yolun kapalı olduğundan haberi olmadığını söyledi. Yolun kapalı olduğuna dair bir uyarı tabelası da bulunmadığını belirten Metin Balcılar, otomobili suya kapılınca büyük korku yaşadığını kaydetti. Ölümden döndüğünü ve kurtulduğu için çok mutlu olduğunu bildiren Balcılar, otomobilinin zarar görmesine ise üzüldüğünü sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:11 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te Meydana Gelen Feci Kazada Araçlardan Biri İkiye Bölündü! Ölü ve Yaralılar Var Kendisini Taciz Eden Eniştesini Av Tüfeğiyle Vuran Kadın, Tutuklandı

Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 20:25:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşkın Sonucu Kapanan Yoldan Geçmeye Çalışan Sürücü Ölümle Burun Buruna Geldi... O Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]