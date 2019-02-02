Taşkın Sonucu Kapanan Yoldan Geçmeye Çalışan Sürücü Ölümle Burun Buruna Geldi... O Anlar Kamerada

Taşkın sonucu kapanan yoldan geçmeye çalışan sürücü ölümle burun buruna geldi.

Taşkın sonucu kapanan yoldan geçmeye çalışan sürücü ölümle burun buruna geldi... O anlar kamerada



AYDIN - Aydın'da etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan yoldan geçmeye çalışan otomobil sele kapıldı. Mahsur kaldığı otomobilinin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü, vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Germencik ilçesinde yaşayan Metin Balcılar, Koçarlı'ya bağlı Yeniköy Mahallesine gitmek üzere 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Bölgede son 1 aydır etkili olan şiddetli yağışların ardından Büyük Menderes Nehri'nin geçtiğimiz Çarşamba günü taşarak, Yeniköy Mahallesini Germencik'e bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünün sular altında kaldığından habersiz olan Balcılar, ulaşıma kapalı olan yoldan geçmeye çalışınca otomobili sele kapıldı. Bir anda su içinde kalan otomobilin camını açarak üzerine çıkmayı başaran Balcılar, yardım beklemeye başladı.

Suyun içine gömülen otomobilin üzerine mahsur kalan sürücüyü gören mahalleli Selim Balcı, traktörünü getirerek Balcılar'a yardım etmeye çalıştı. Koçarlı Belediyesi ekiplerinden de yardım istenmesi üzerine, mahsur kalan otomobil Balcı'nın traktörü ve belediyeye ait iş makinesinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Germencik'ten Yeniköy'e gitmek üzere yola çıktığını ifade eden Metin Balcılar, taşkın sonucu yolun kapalı olduğundan haberi olmadığını söyledi. Yolun kapalı olduğuna dair bir uyarı tabelası da bulunmadığını belirten Metin Balcılar, otomobili suya kapılınca büyük korku yaşadığını kaydetti. Ölümden döndüğünü ve kurtulduğu için çok mutlu olduğunu bildiren Balcılar, otomobilinin zarar görmesine ise üzüldüğünü sözlerine ekledi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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