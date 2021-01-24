Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor - Son Dakika

Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor

24.01.2021 09:02

Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor Görenleri mest eden, kartpostallık görüntüler Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu nehir kenarında bulunan ovalarda biriken suların Selimiye Camii ile oluşturduğu manzara, deniz kenarı izlenimi vererek görenleri mest ediyor.

Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor

Görenleri mest eden, kartpostallık görüntüler

EDİRNE - Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu nehir kenarında bulunan ovalarda biriken suların Selimiye Camii ile oluşturduğu manzara, deniz kenarı izlenimi vererek görenleri mest ediyor.

Edirne ve Bulgaristan'da son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte geçen haftalarda Tunca Nehri'nin bir kısmı yatağından taşmış, akan sular nehir kenarında bulunan ovalarda birikmişti. Biriken sular gündüz bir başka güzel gece bir başka güzel kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Türk-İslam mimarisinin zirvesi olarak görülen eşsiz mabet Selimiye Camisinin görüntüsü de sularla aynı açıda birleşince muhteşem görüntüler oluştu.

Gün batımında gökyüzünün kızıla çaldığı anın suya yansıması ve havanın kararmasıyla birlikte Selimiye Camisinin eşsiz görüntülerinin suyla buluşması görenleri kendine hayran bıraktı.

Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor
Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor
Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor
Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor

Selimiye Camii, Tunca Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşkın suları deniz kenarı izlenimi veriyor - Son Dakika


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