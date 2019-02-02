Son Dakika Haberleri: Taşkın Suları Otomobili Yuttu, Sürücü Zor Kurtuldu

Taşkın Suları Otomobili Yuttu, Sürücü Zor Kurtuldu

26 dakika önce

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan yoldan geçmeye çalışan sürücü, otomobiliyle mahsur kaldı.

Taşkın Suları Otomobili Yuttu, Sürücü Zor Kurtuldu, System.String[]
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan yoldan geçmeye çalışan sürücü, otomobiliyle mahsur kaldı. Otomobilinin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü, vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Metin Balcılar, bugün saat 13.00 sıralarında 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle Germencik'ten Yeniköy Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Büyük Menderes Nehri'nin geçtiğimiz Çarşamba günü taşarak, Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesini birbirine bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünü sular altında bıraktığından habersiz olan Balcılar'ın otomobili bir anda su içinde kaldı. Balcılar, camdan otomobilin üzerine çıkarak yardım beklemeye başladı. Mahsur kalan sürücüyü gören mahalleli Selim Balcı, traktörünü getirdi. Koçarlı Belediyesi ekiplerinden de yardım istedi. Balcı'nın traktörü ve belediyeye ait iş makinesi ile otomobil, sudan çıkarıldı. Germencik tarafından geldiğini, yolun kapalı olduğuna dair bir uyarı tabelası bulunmadığını söyleyen Metin Balcılar, ölümden döndüğünü, kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Balcılar, otomobilinin zarar görmesine ise üzüldüğünü kaydetti.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:47 Kaynak: DHA

Koçarlı, Aydın, Balcılar, Büyük Menderes Nehri, 3. Sayfa
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