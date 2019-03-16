Son Dakika Haberleri: Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişi İçin Çalışma Başlatıldı

Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişi İçin Çalışma Başlatıldı

38 dakika önce

Çankırı'da, taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişi İçin Çalışma Başlatıldı, System.String[]
Çankırı'da, taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılırmak ilçesi Acı Çay'da aşırı yağış sonucu taşkın meydana geldi.

Bölgede yapımı devam eden hidroelektrik santralinde (HES) çalışan işçiler, taşkının ardından inşaatta bekçi olarak görevli Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Ankara'dan gelen dalgıç polis ekibi de destek verdi. İş makinelerinin de kullanıldığı arama sonucunda Kaya'nın izine rastlanılmadı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:14 Kaynak: AA

Çay, Kızılırmak, HES, Çankırı, Güncel
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