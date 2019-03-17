Son Dakika Haberleri: Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

1 saat önce

Çankırı'da, taşkın suyuna kapıldığı düşünülen kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Çankırı'da, taşkın suyuna kapıldığı düşünülen kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kızılırmak ilçesinde inşaat aşamasındaki Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya'dan haber alınamadığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu görevlinin, meydana gelen taşkın sonucu boğulduğu ihtimaline karşı Valilik koordinesinde AFAD, DSİ 52. Şube Müdürlüğü, UMKE ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerince başlatılan arama çalışmasının devam ettiği kaydedildi.

Acı Çay'da, önceki gece aşırı yağış sonucu taşkın meydana gelmiş, bölgede yapımı devam eden HES'te çalışan işçiler, bekçi Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti. Taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:43 Kaynak: AA

Hidroelektrik Santrali, Kızılırmak, Çankırı, Güncel
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