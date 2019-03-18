Son Dakika Haberleri: Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

44 dakika önce

Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Taşkın Suyuna Kapıldığı Sanılan Kişiyi Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya'yı, taşkın sularına kapıldığı ihtimaline karşı Valilik koordinesinde AFAD, DSİ 52. Şube Müdürlüğü, UMKE ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipler arıyor.

Arama çalışmalarında Kaya'ya ikinci günde de ulaşılamadı.

Acı Çay'da, önceki gece aşırı yağış sonucu taşkın meydana gelmiş, bölgede yapımı devam eden HES'te çalışan işçiler, bekçi Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti. Taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:25 Kaynak: AA

AFAD, Hidroelektrik Santrali, Çankırı, Güncel
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