Taşkın Yaşanan Büyük Menderes Nehrinde Çalışma Başlatıldı

Son yılların en fazla yağışının gerçekleştiği Aydın'da Büyük Menderes Nehri, mevcut suyu taşıyamayınca taştı.

Son yılların en fazla yağışının gerçekleştiği Aydın'da Büyük Menderes Nehri, mevcut suyu taşıyamayınca taştı. Koçarlı, Germencik ve Söke'de binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalınca DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Menderes Nehri'nde yapılan yatak ıslahı sonucu nehir yatağının saniyede 250 Metreküp su taşıyabilecek kapisteye ulaştırıldığı buna rağmen taşkın yaşandığı belirtildi.



Aydın'ın Koçarlı, Germencik ve Söke ilçelerinde, Büyük Menderes Nehir yatağında yapılan ıslah çalışmaları nedeniyle son üç yıldır yaşanmayan taşkın, bu yıl aşırı yağışlarla birlikte yeniden yaşandı. Taşkın nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kalırken ekipler bölgede çalışma başlattı.



Taşkınların olağanüstü yağışlar sonucu yaşandığı belirtilirken bölgede gece gündüz çalışma yapan ekiplere DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ve 211. Şube Müdürü Serkan Baştürk ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, "Aydın ilinde aşırı yağışlar sonucu tarım arazilerinde biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Büyük Menderes nehrinde su seviyesinin düşmeye başlaması ile birlikte tarım arazilerindeki yağmur suları da çekilmeye başlamıştır. Bölge Müdürlüğümüze ait 25 adet iş makinesi ve araçla yapılan çalışmalar başarılı bir şekilde devam etmekte olup gereken her türlü tedbir alınmaktadır" dedi.



Büyük menderes Nehri'nin debisinin yıllar sonra ilk defa bu kadar yükseldiğini belirten çevredeki vatandaşlar, "Yatak ıslahı yapılmayıp gerekli tedbir alınmasa idi felaketin boyutu daha büyük olurdu. Zamanında bu nehir saniyede 250 metreküp suyu taşıyacak şekilde yatak ıslahı yapılmıştı. Yağışla birlikte nehrin taşıdığı su saniyede 250 metreküpü aştı. Özellikle nehrin kıvrım noktalarında yaşanan patlamalar taşkına neden oldu" diye konuştular. - AYDIN

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