Taşkında denize sürüklenen sahildeki kayalar yerlerine yerleştiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşkında denize sürüklenen sahildeki kayalar yerlerine yerleştiriliyor - Son Dakika

Taşkında denize sürüklenen sahildeki kayalar yerlerine yerleştiriliyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen hafta kentte etkili olan kuvvetli yağış ve taşkınlarda denize sürüklenen büyük kayaları, iş makineleriyle yerlerine yerleştiriyor.

Taşkında denize sürüklenen sahildeki kayalar yerlerine yerleştiriliyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen hafta kentte etkili olan kuvvetli yağış ve taşkınlarda denize sürüklenen büyük kayaları, iş makineleriyle yerlerine yerleştiriyor.


Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan sel ve taşkınların ardından sıkıntı olan bölgelere müdahale etmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mersin İdman Yurdu Meydanında sel ve taşkınlar nedeniyle yerlerinden kayan kayaların düzenlemesini yapıyor. Ekipler, büyük iş makineleriyle yaptıkları çalışmalar ile kayaları eski yerlerine yerleştiriyor. Üç gündür hummalı bir şekilde 2 ekskavatör ve 1 tır ile çalışmalarını sürdüren ekipler, önümüzdeki hafta başında çalışmaları tamamlamayı planlıyor.


Öte yandan ekipler, bozulan baksların da düzenlemesini yapıyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İdmanyurdu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:07:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşkında denize sürüklenen sahildeki kayalar yerlerine yerleştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]