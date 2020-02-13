Taşkında denize sürüklenen sahildeki kayalar yerlerine yerleştiriliyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen hafta kentte etkili olan kuvvetli yağış ve taşkınlarda denize sürüklenen büyük kayaları, iş makineleriyle yerlerine yerleştiriyor.



Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan sel ve taşkınların ardından sıkıntı olan bölgelere müdahale etmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mersin İdman Yurdu Meydanında sel ve taşkınlar nedeniyle yerlerinden kayan kayaların düzenlemesini yapıyor. Ekipler, büyük iş makineleriyle yaptıkları çalışmalar ile kayaları eski yerlerine yerleştiriyor. Üç gündür hummalı bir şekilde 2 ekskavatör ve 1 tır ile çalışmalarını sürdüren ekipler, önümüzdeki hafta başında çalışmaları tamamlamayı planlıyor.



Öte yandan ekipler, bozulan baksların da düzenlemesini yapıyor. - MERSİN