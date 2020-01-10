Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı - Son Dakika

Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı

7 saat önce

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı, System.String[]

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde 6 Ocak'ta su basan ahırdaki hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki öğretmen Yaşar Yavuz, 112 Acil Sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edilen Yavuz, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşar Yavuz'un cenazesi, yapılacak otopsi sonrası Gazipaşa ilçesinde toprağa verilecek.

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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