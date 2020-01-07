Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Son Dakika

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı

6 saat önce

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlar sebebiyle bir tur otobüsü şoförü, sular altında kalan yolda yönünü kaybetmesi sonucu suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlar sebebiyle bir tur otobüsü şoförü, sular altında kalan yolda yönünü kaybetmesi sonucu suyla kaplı tarlaya saplanıp mahsur kaldı.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlar hayat koşullarını olumsuz etkiledi. Antalya'nın Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde tarlalar ve bazı yollar sular altında kaldı. Göle dönüşen mahallede Boğazkent istikametine ilerleyen bir tur otobüsü, şoförün yönünü kaybetmesi sonucu tarlaya gömüldü. Otobüs şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bölgede yağış sebebiyle mahsur kalan sürücülere itfaiye ekipleri desek veriyor. Otobüsün otelden turistleri almaya gittiği öğrenildi.

(Mehmet Demirci/İHA)

Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı

Antalya, İtfaiye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı
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