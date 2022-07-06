'TAŞKINLAR, 4 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ZARAR VERDİ'

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Türkiye'de 1975'ten bugüne 2 bin 600'ün üzerinde taşkın yaşandığını belirterek, "Bu taşkınlarda 900'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 990 bin hektarlık alan taşkına maruz kalmış ve zarar olarak değerlendirdiğimizde de 4 milyar dolardan fazla da mali zarar meydana gelmiştir" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında hayata geçirilen Meriç- Ergene Havzası Taşkın Risk Yönetim Planı Hazırlanması Projesi'nin açılış toplantısı Edirne'de yapıldı. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bulgaristan Edirne Başkonsolo su Borislav Dimitrov, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, proje direktörü Rifat Ünal Sayman ile Trakya bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; 2 milyon 751 bin euroluk projenin 2025 yılı Mart ayında tamamlanacağı kaydedildi. Proje kapsamında taşkın riski ön değerlendirmesi çalışmalarıyla taşkın tehlike haritaları hazırlanacak. Taşkın risk haritaları düzenlenecek, tedbirlerin yer aldığı taşkın yönetimi planı oluşturulacak. Ayrıca bu proje kapsamında Meriç-Ergene havzasında taşkın tahmini ve merkezi uyarı sistemi kurulacak.

'TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİNİ ARTIRMASINA KATKI SAĞLAYACAK'

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren proje direktörü Sayman, Türkiye'de en sık yaşanan doğal afetin taşkınlar olduğuna dikkat çekerek, "Projemizde, Meriç-Ergene'nin taşkın risk yönetim planı hazırlanırken, diğer taraftan da ülkemizin bu konudaki kapasitesinin Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin uygulamalarıyla zenginleştirilmesi, bu kapsamda ülkemizdeki bu alandaki kapasitenin artırılmasına katkı sağlamayı umuyoruz. Meriç Nehri hem Bulgaristan hem Yunanistan hem de ülkemizden akan bir nehir. Bu anlamda projenin tamamlanması için bu 3 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin dayanışma içerisinde olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

4 MİLYAR DOLARDAN FAZLA MALİ ZARAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen ise Türkiye'de 1975'ten bugüne kadar 2 bin 600'ün üzerinde taşkın yaşandığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Bu taşkınlarda 900'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 990 bin hektarlık alan taşkına maruz kalmış ve zarar olarak değerlendirdiğimizde de 4 milyar dolardan fazla da mali zarar meydana gelmiştir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2011 yılından günümüze kadar IPA fonlarından etkin şekilde faydalandı. IPA-1 kapsamında gerçekleştirdiğimiz 11 proje için 19 milyon 822 bin 500 euro ve IPA-2 kapsamında 3 proje için 13 milyon 758 bin 100 euro destek alınmıştır. IPA-3 kapsamında da maksimum düzeyde faydalanmak için proje desteklerimizi yapmış olup, teklif edilen projeler için de olumlu dönüşler almaktayız."

'MART 2025'TE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Meriç-Ergene Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi ile Meriç-Ergene havzasında taşkın yönetim planı hazırlanması çalışmalarının başladığını söyleyen Dikmen, "36 ay boyunca çalışmalar devam edecektir. Mart 2022'de başladığımız projeyi, Mart 2025'te tamamlamayı hedefliyoruz. Projenin amacı, Meriç-Ergene havzasında taşkın yönetim planının hazırlanması ve ülkemizin kapasitesinin geliştirilmesidir. Projenin bütçesi 2 milyon 751 bin eurodur. Projeye Bulgaristan ve Yunanistan'ın da dahil olması önemli. Bu sebeple Meriç-Ergene Havzası Taşkın Yönetimi Projesi'nin IPA projesi olarak çalışılması da oldukça isabetli olmuştur. Proje kapsamında taşkın riski ön değerlendirmesi çalışmaları yapılacak. Taşkın tehlike haritaları hazırlanacaktır. Taşkın risk haritaları hazırlanacak, tedbirlerin yer aldığı taşkın yönetimi planı yer alacaktır. Ayrıca bu proje kapsamında Meriç-Ergene havzasında taşkın tahmini ve merkezi uyarı sistemi de kurulacaktır" dedi.

'3 ÜLKE 1 NEHİR OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRİZ'

Edirne Valisi Kırbıyık da projenin havzaya ışık tutacağını belirterek, "İzin risklerimizin bertaraf edilmesi noktasında valiliklere, belediyelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, DSİ'ye bir yol haritası sunacak çalışma olacağına ümit ediyoruz. İlimizde Edirne Valiliği olarak '3 Nehir 1 Şehir' adı altında bir proje yürütüyoruz. İçinde enerji santralleri, rekreasyon alanlarına kadar önemli, Edirne'nin belki de çehresini değiştirecek, geleceğine katkı sunacak projelerden bir tanesi. Aslında Meriç için şunu da diyebiliriz, 3 ülke 1 nehir olarak da değerlendirebiliriz. Gerek Yunanistan, gerek Bulgaristan, gerekse Türkiye'yi ilgilendiren bir nehir. Bu nehrin sunduğu imkanları ve oluşturduğu riskleri de hep birlikte planlamamız gerekiyor. Burada bölgesel ve uluslararası anlamdaki işbirliğinin de son derece önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu. (DHA)