TAŞKINLIK YAPIP DIŞARI ATILDIĞI BARI KURŞUNLADI

İZMİT'te aşırı alkol alarak taşkınlık çıkardığı bardan atılan kişi, yaşanan kavgadan yaklaşık 2 saat sonra arkadaşlarıyla gelerek barı kurşunladı.
Olay gece saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabbettin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir barda aşırı alkol alarak taşkınlık çıkaran kişi, dışarı çıkarılmak istenince kavga çıkardı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında taraflar ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra aynı yere gelen şahıs, yanındaki 2 kişiyle birlikte bara kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bara 16 mermi ateşlendiği belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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