Taşkınlık yapıp, mahalle bekçilerine saldırmaya kalkışan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Taşkınlık yapıp, mahalle bekçilerine saldırmaya kalkışan 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da sokak ortasında uygunsuz hareketlerde bulunarak çevreyi rahatsız eden, kendilerini uyaran mahalle bekçilerine saldıran 4 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar, 4 kişinin sokak ortasında uygunsuz şekilde gezdiği, apartman önlerine tuvaletini yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye mahalle bekçileri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen 4 kişi, kendilerini uyaran bekçilere saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine takviye mahalle bekçileri ve polis ekipleri, adrese yönlendirildi. Çıkan arbede sırasında bekçiler, kendilerine saldıran gruba biber gazı ile müdahale etti. Etkisiz hale getirilen K.A., S.T., S.B. ve S.P. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.