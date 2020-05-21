Taşkınpaşa köyünde karantina süreci sona erdi - Son Dakika

Taşkınpaşa köyünde karantina süreci sona erdi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazı sonrası 64 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından uygulanan 29 günlük karantina süreci sona erdi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazı sonrası 64 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından uygulanan 29 günlük karantina süreci sona erdi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde korona virüs tedbirleri kapsamında köyde kılınan cenaze namazının ardından köyde ilk olarak 3 kişide korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından köy Ürgüp Kaymakamlığı tarafından 21 Nisan tarihinde 14 gün boyunca karantinaya alındı. Köyde korona virüs vakalarının artmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından 5 Mayıs tarihinde ikinci kez uygulanan 14 günlük karantina süreci bugün itibarıyla kaldırıldı. Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazı ve ardından cenaze yemeği düzenlenmesinin ardından 64 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmıştı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:16 Kaynak: İHA
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