Taşkınpaşa köyünde soba yangına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taşkınpaşa köyünde soba yangına neden oldu - Son Dakika

Taşkınpaşa köyünde soba yangına neden oldu

7 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde bir evde akşam saatlerinde çıkan yangın Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Taşkınpaşa köyünde soba yangına neden oldu, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde bir evde akşam saatlerinde çıkan yangın Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Taşkınpaşa köyünde B.G'ye ait evde sobanın yakınında bulunan kanepenin yüksek ısıya maruz kalması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan B.G. ve köylüler alevler artınca Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangının çıktığı oda ve odada bulunan eşyaların bir kısmı kullanılmaz hale geldi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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