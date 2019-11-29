Son Dakika Haberleri: Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı
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Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

6 saat önce

TÜİK'in 2019 yılı Eylül ayı verilerine göre taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı, System.String[]

TÜİK'in 2019 yılı Eylül ayı verilerine göre taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.


Katı yakıtların 2019 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 118 bin 360 ton, linyitin 7 milyon 790 bin 411 ton ve taşkömürü kokunun 362 bin 40 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise taşkömürünün 3 milyon 822 bin 650 ton, linyitin 7 milyon 66 bin 677 ton ve taşkömürü kokunun 357 bin 796 ton olarak gerçekleştiği görüldü. Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti


Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı %3,1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %101,2 iken, linyitte %110,2 olarak hesaplandı. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %55,6'sı termik santrallere, %14,4'ü kok tesislerine ve %7,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının %86,3'ü termik santrallere ve %8,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %96,5'i demir-çelik sanayine sevk edildi. - ZONGULDAK

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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