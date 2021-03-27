Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Berat Kandili dolayısıyla belediye personeli ve esnafla bir araya gelerek kandillerini kutladı.
Çatal, ilçe esnafını ziyaret ederek, Kovid-19 salgınının son günlerde il ve ilçe genelinde artış gösterdiğine işaret ettti.
Çatal, salgın konusunda vatandaşlara duyarlı olma uyarısında bulunduktan sonra kandillerini kutladı.
Çatal, daha sonra belediye personeliyle bir araya geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, belediye personeli ve esnafın kandilini kutladı - Son Dakika