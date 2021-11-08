Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'dan, Bartın Belediye Başkanı Akın'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, trafik kazasında yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Çatal yaptığı açıklamada, Akın'ı, eşi ve çocuklarıyla ziyaret ettiğini söyledi.

Başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulunduklarını anlatan Çatal, "Elim kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e Allah'tan rahmet, ailesi ve Bartın halkına başsağlığı diledik. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi sundum." dedi.

Bartın- Ankara kara yolunda, 3 Ekim'de MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüsün Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve il başkanlığında görevli Murat Sevilmiş hayatını kaybetmiş, Akın'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi yaralanmıştı.