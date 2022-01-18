Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'dan TOKİ sakinlerine doğal gaz müjdesi - Son Dakika

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bir süre önce evlerine yerleşen TOKİ sakinlerinin doğal gaz kullanabilmeleri için çalışma yapılacağını söyledi.

Çatal, Kargaz Kastamonu İşletme Müdürü Burak Kurtoğlu, harita mühendisi Utku Uzunoğlu, Fen İşleri Müdürü Serhat Şenel ile Gökırmak ve Harmancık mahallelerinde incelemelerde bulundu.

TOKİ sakinlerine müjde veren Çatal, "İlçemizde bazı mahallelerimizde evine doğal gaz alamayan vatandaşlarımız için incelemelerde bulunduk. Ayrıca TOKİ sakinlerimiz için de doğal gaz sözü alarak çalışmalara en kısa başlayacağız. Halkımızın rahatı ve mutluluğu bizim için her şeyden önemli." dedi.