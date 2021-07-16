Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, hayvan pazarını ziyaret etti - Son Dakika

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede kurulan hayvan pazarını ziyaret etti.
Kurban Bayramı öncesinde pazarda incelemelerde bulunan Çatal, vatandaşlarla sohbet etti.
Çatal, vatandaşları özellikle sahte paraya karşı uyararak, "Vatandaşlarımızla sohbet ederek maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulunduk. Pazarı gezerken güzel pazarlıklara şahit olduk. İnşallah güzel bir bayram geçiririz." dedi.
Kaynak: AA
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