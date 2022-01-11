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Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'ın evine silahla ateş eden zanlılar hakim karşısında - Son Dakika

Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'ın evine silahla ateş eden zanlılar hakim karşısında

11.01.2022 19:37
Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'ın evine silahla ateş eden zanlılar hakim karşısında

Kastamonu'da, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın evine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın evine yönelik silahlı saldırıyla ilgili 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Taşköprü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Çatal'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar C.D, G.Ç, S.C. ve A.O. ile avukatları katıldı.

Çatal, duruşmadaki ifadesinde, olayı yapan ve yaptıranlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Çocuklarının uzun süre olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Çatal, "Bağ evinde otururken bir araba hızla geçti. Ben de sırtımı dış kapıya vermiştim. Pat diye silah sesleri gelmeye başlayınca kendimi korunabileceğim bir yere attım. Şoförümün karşılık vermek için havaya ateş etmesiyle karşı tarafın ateş etmesi kesildi. 5 kez ateş edildiğini duydum." dedi.

Davanın "silahla tehdit, mala zarar vermeden" açıldığını belirten Çatal, "Bu dava ben öldükten sonra mı adam öldürmeye teşebbüsten olacaktı. Eğer ölmedim diye bu dava adam öldürmeye teşebbüsten açılmadıysa bunu yargının insafına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan C.D. ise olayın tamamen komplo olduğunu öne sürdü.

Olay gecesi eski belediye başkanının düğününe katıldığını iddia eden C.D, "Daha sonra eşim hamile olduğu için onu eve bıraktım. Olaydan haberdar olmam, belediyede çalışan bir temizlik görevlisinin beni aramasıyla oldu. Öğrenince olay yerine gidip başkana 'geçmiş olsun' dileklerimi iletip evime hareket ettim. Olayla ilgim yoktur." diye konuştu.

A.O. da olayda kullanılan silahın kendisine ait bağ evinin bahçesinde bulunmasına anlam veremediğini dile getirdi.

"Bu silah niye burada çıktı ben de şaşkınım." diyen A.O, şunları kaydetti:

"Benim silahla işim olmaz. Ben bu yüzden 1 ay cezaevinde kaldım. Başkanıma yapılan saldırı bana da yapıldı. Eczanede çalışıyorum, o gece eczanedeydim. Abdullah beye bunu yapanın karşısında dururum. Bu, bana yapılan bir komplo. Böyle şeylerden korkarım. Bunu yapan kişi yakalansın."

G.Ç. ve S.C. de suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Hakim, ifadelerin alınmasının ardından duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından Taşköprü Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Çatal, şöyle konuştu:

"Neden kaynaklanırsa kaynaklansın, 3 çocuğum 3 ay boyunca evden çıkmadı. 'Baba silahlı adamlar mı var sokakta?' diye korktular. Çocuklarımın bana bunu söylemesinin nedenini sizler bulun. Çocuklarımın bu söyleminin yerde kalmaması için bu dava benim için namus davası gibidir. Benim belediye başkanlığıma da mal olacağını bilsem, hayatıma da mal olacağını bilsem, bir daha saldırı yapacaklarını da bilsem bu davanın peşinden ayrılmayacağım. Çünkü 3 çocuğum 3 ay boyunca evden çıkamadı. Üç masum çocuğum günahı neydi?"

Çatal'ın avukatı Hasan Gürbüz ise olayın seçilmiş belediye başkanına bir suikast girişimi olduğunu ifade etti.

Soruşturma aşamasında bazı sanık ve delillere ulaşılamadığını savunan Gürbüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargılama esnasında adil bir yargılama yapılacağına inanmak istiyoruz ve kovuşturmanın genişletilme suretiyle ulaşılmayan sanıklara ve delillere ulaşılacağına, eylemi yapanların, arkasında azmettiren güçlerin ortaya çıkartılıp en ağır şekilde cezalandırılacağına inanmak istiyoruz. Mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep edeceğiz."

Olay

Taşköprü 1. çevre yolu mevkisinde 25 Temmuz 2020'de gece saatlerinde babasına ait bağ evinin önünde oturduğu sırada silahla ateş edilen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın kendisine ait aracın arka camına kurşun isabet etmiş, 4 kişi hakkında dava açılmıştı.

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Abdullah Çatal, Kastamonu, BİLSEM, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'ın evine silahla ateş eden zanlılar hakim karşısında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşköprü Belediye Başkanı Çatal'ın evine silahla ateş eden zanlılar hakim karşısında - Son Dakika
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