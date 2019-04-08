Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediye Başkanı Seçilen Çatal, Görevine Başladı

Taşköprü Belediye Başkanı Seçilen Çatal, Görevine Başladı

21 dakika önce

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Çatal, görevine başladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Seçilen Çatal, Görevine Başladı, System.String[]
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Çatal, görevine başladı.

MHP'den Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Çatal, Taşköprü Adliyesine giderek mazbatasını aldı.

Çatal, göreve başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kendilerine inanıp güvenen Taşköprü halkına teşekkür etti.

Taşköprü'ye en iyi şekilde hizmet edeceklerini kaydeden Çatal, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek 1 Nisan itibariyle parti rozetini çıkarttığını ve tüm Taşköprü'nün başkanı olacağını ifade etti.

Çatal, törenin ardından makam odasına geçerek, görevi Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı'dan devraldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:03 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Mazbatayı Aldıktan Sonra Anıtkabir'e Gideceğini Söyledi YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:24:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediye Başkanı Seçilen Çatal, Görevine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]