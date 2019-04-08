Taşköprü Belediye Başkanı Seçilen Çatal, Görevine Başladı

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Çatal, görevine başladı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Çatal, görevine başladı.



MHP'den Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Çatal, Taşköprü Adliyesine giderek mazbatasını aldı.



Çatal, göreve başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kendilerine inanıp güvenen Taşköprü halkına teşekkür etti.



Taşköprü'ye en iyi şekilde hizmet edeceklerini kaydeden Çatal, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür ederek 1 Nisan itibariyle parti rozetini çıkarttığını ve tüm Taşköprü'nün başkanı olacağını ifade etti.



Çatal, törenin ardından makam odasına geçerek, görevi Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı'dan devraldı.

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