Taşköprü Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kartal, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Kartal, daha önce de Kovid-19'a yakalanmış ve tedavi görmüştü.

Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan Kartal'ın tedavisi devam ediyor.

Taşköprü Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Kartal, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Taşköprü Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi ve iş adamı Yaşar Kartal ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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