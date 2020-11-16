Taşköprü Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kartal, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Taşköprü Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kartal, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
16.11.2020 17:05
Taşköprü Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi ve iş adamı Yaşar Kartal ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Taşköprü Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi ve iş adamı Yaşar Kartal ikinci kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kartal, Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alındı.
Taşköprü Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Kartal, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınan Kartal'ın tedavisi devam ediyor.
Kartal, daha önce de Kovid-19'a yakalanmış ve tedavi görmüştü.
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