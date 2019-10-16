Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Taşköprü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Taşköprü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

6 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Taşköprü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Taşköprü Belediye Meclisi Belediye Başkanı Abdullah Çatal başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda Meclis tarafından Barış Pınarı Harekatına oy birliği ile destek verildi.

Çatal, yaptığı konuşmada, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur." dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemli olduğunu vurgulayan Çatal, "Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Taşköprü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?
Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Yunanistan'da açılan pankart ve kötü tezahürat sonrası Türk oyuncular sahayı terk etti İyi Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]