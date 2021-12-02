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Taşköprü Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Taşköprü Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

02.12.2021 14:57
Taşköprü Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

Taşköprü Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın önerisi üzerine daha önceki 2 yılda olduğu gibi bu yıl da suya zam yapılmamasına karar verildi.

Çatal, "Bu yıld a vatandaşlarımızın zaruri ihtiyacı olan suya zam yapmama kararı aldık. Halkımızın daha rahat koşullarda yaşamını sürdürmeleri bizim için her şeyden önemli. Halkımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşköprü Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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