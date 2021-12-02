Taşköprü Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Taşköprü Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın önerisi üzerine daha önceki 2 yılda olduğu gibi bu yıl da suya zam yapılmamasına karar verildi.

Çatal, "Bu yıld a vatandaşlarımızın zaruri ihtiyacı olan suya zam yapmama kararı aldık. Halkımızın daha rahat koşullarda yaşamını sürdürmeleri bizim için her şeyden önemli. Halkımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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