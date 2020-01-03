Taşköprü Belediyesi Aşevi hizmete açıldı - Son Dakika
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Taşköprü Belediyesi Aşevi hizmete açıldı

6 saat önce

Taşköprü Belediyesi Aşevi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediyesi Aşevi hizmete açıldı, System.String[]

Taşköprü Belediyesi Aşevi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Tekke Camisi bahçesinde bulunan aşevinin açılışında yaptığı konuşmada, aşevinin Taşköprü ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aşevi'nin Taşköprü için ihtiyaç olduğunu dile getiren Çatal, "Komşusu açken, tok attan bizden değildir' buyrulan bir dinin mensubu olarak daha göreve gelmeden yaptığımız ziyaretlerde gördük ki birçok yerde olduğu gibi ilçemizde de maalesef yeterli gelir düzeyi olmayıp, evinde AŞ kaynatamayan ocaklarımız var. Bunun önüne geçmek için göreve gelir gelmez üzerinde titizlikle çalışmaya başladığımız aşevimizi bugün hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kimsenin aç kalmaması için çalıştıklarını ifade eden Çatal, "Biliyoruz ki bundan sonra Taşköprü'de evine sıcak yemek girmeyen kimse kalmayacak." diye konuştu.

Açılışa Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, MHP MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günlük 350 kişiye yemek verme kapasitesi bulunan aşevinde şu anda yaklaşık 100 kişiye 2 öğün yemek verildiği bildirildi.

Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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