Taşköprü Belediyesi bu yıl da kültür gezilerine devam ediyor - Son Dakika
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Taşköprü Belediyesi bu yıl da kültür gezilerine devam ediyor

22.06.2022 20:36
Taşköprü Belediyesi bu yıl da kültür gezilerine devam ediyor

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen "Kapadokya Kültür Gezileri", bu yıl Ethem ve Ağcıkişi mahalleleriyle başladı.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen "Kapadokya Kültür Gezileri", bu yıl Ethem ve Ağcıkişi mahalleleriyle başladı.

Geçen yıl ilçe halkına Çanakkale gezisi düzenleyen Belediye Başkanı Abdullah Çatal, bu yıl da Kapadokya gezisi gerçekleştirdi.

Çatal, 14 mahalleyi kapsayan kültür gezilerinin ilk yolcularını uğurladı.

Çatal, AA muhabirine, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirterek, "Bu yıl gerçekleşecek olan Kapadokya kültür gezimize Ethem ve Ağcıkişi mahallelerimiz ile başladık. Vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, Rabb'imden kazasız belasız ilçemize dönmelerini temenni ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Abdullah Çatal, Çanakkale, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü Belediyesi bu yıl da kültür gezilerine devam ediyor - Son Dakika

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