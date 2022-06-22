Taşköprü Belediyesi bu yıl da kültür gezilerine devam ediyor

Çatal, AA muhabirine, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirterek, "Bu yıl gerçekleşecek olan Kapadokya kültür gezimize Ethem ve Ağcıkişi mahallelerimiz ile başladık. Vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, Rabb'imden kazasız belasız ilçemize dönmelerini temenni ediyorum." dedi.

Geçen yıl ilçe halkına Çanakkale gezisi düzenleyen Belediye Başkanı Abdullah Çatal , bu yıl da Kapadokya gezisi gerçekleştirdi.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen " Kapadokya Kültür Gezileri", bu yıl Ethem ve Ağcıkişi mahalleleriyle başladı.

Kaynak: AA

Abdullah Çatal, Çanakkale, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

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