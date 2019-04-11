Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Taşköprü Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı

37 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Taşköprü Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Taşköprü Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Yaptı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Taşköprü Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda meclis üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yeni belediye meclis üyeleriyle Taşköprü için çalışıp büyük yatırımlara imza atacaklarına inandığını belirterek, "Cenab-ı Allah bu kutlu görevde bizleri mahcup eylemesin" dedi.

Meclis katipliği, belediye encümen, plan bütçe ve imar komisyon ve tarihi kentler birliği üyelerinin belirlendiği toplantı, faaliyet raporunun okunması ve gündemdeki maddelerin onaylanmasının ardından sona erdi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:58 Kaynak: İHA
Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel
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