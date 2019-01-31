Taşköprü Belediyesi, İşkur Kapsamında 60 Personel Alacak
2 saat önce
Taşköprü Belediyesi, İŞKUR kapsamında çalıştırılmak üzere 60 personel alacak.
Taşköprü
Belediyesi, İŞKUR
kapsamında çalıştırılmak üzere 60 personel alacak.
Taşköprü Belediyesi, Türkiye İş Kurumu Kastamonu
İl Müdürlüğünün Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreliğine çalıştırılmak üzere 60 personel alacağını duyurdu. 4 Şubat'tan itibaren Taşköprü Belediyesi İŞKUR hizmet noktasında başvuruların alınacağını ifade eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, 1 Mart'tan itibaren de noter huzurunda çekilecek kura sonucu çalışacak kişilerin belirleneceğini söyledi.
Taşköprü Belediyesi ile İŞKUR arasında imzalanan sözleşmeye göre 60 personelin çalıştırılacağını ifade eden Başkan Arslan, "İŞKUR kapsamında gerçekleştirilen projelerde proje maliyetleri tamamen İŞKUR tarafından karşılanıyor ve proje kısa sürede neticeleniyor. Sigorta
ve maaş ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacak olan 60 personelimize şimdiden görevleri hayırlı olsun diyorum. Taşköprü Belediyesi bünyesinde çevre iyileştirme, park ve bahçe, üst yapı ve çevre temizliği konusunda görevlendirilecek olan yeni 60 personelimizle birlikte bahar mevsiminde ilçemizin daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
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