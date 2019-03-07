Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediyesi, Kendi Enerjisini Üretecek

Taşköprü Belediyesi, Kendi Enerjisini Üretecek

1 saat önce

Taşköprü Belediyesi kendi elektriğini üretecek.

Taşköprü Belediyesi, Kendi Enerjisini Üretecek, System.String[]
Taşköprü Belediyesi kendi elektriğini üretecek.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mülkiyeti Taşköprü Belediyesine ait olan yaklaşık 16 dekar arazide güneş enerji santrali kurmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Projenin yaklaşık 4 milyon lira maliyeti bulunduğunu belirten Arslan, "6 yılda kendini amorti edeceğini öngördüğümüz güneş enerjisi santrali projesi için gerekli başvuruları yaptık ve Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den çağrı mektubu aldık. Proje çizimi için bir firmayla anlaşma yapıldı. Görselleri önümüzdeki günlerde elimizde olacak." dedi.

Gökırmak'tan da elektrik üreteceklerini belirten Arslan, "Gökırmak üzerine lastik set yaparak 3 metre yüksekliğinde gölet oluşturup elektrik üreteceğiz. Aynı zamanda Gökırmak üzerine tarihi sandallar konularak sahil parkıyla eşine ender rastlanan prestijli bir sosyal yaşam alanı oluşturacağız. Bu projemiz için de Dünya Bankası ile Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde gerekli girişimleri yaptık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:21 Kaynak: AA

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