Taşköprü Belediyesi LGS'de ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Taşköprü Belediyesi LGS'de ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek

15.04.2022 15:55
Taşköprü Belediyesi LGS'de ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek

Taşköprü Belediyesi, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda ilçede ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek.

Taşköprü Belediyesi, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda ilçede ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, 5 Haziran'da Türkiye genelinde yapılacak LGS sınavı için öğrencileri teşvik etmek istediklerini söyledi.

Bu amaçla ilçe genelinde ilk 3'e giren öğrencilere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bisiklet hediye edeceklerini belirten Çatal, "Eğitimin ve çocuklarımızın her zaman yanında olma gayretimiz devam edecek. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." dedi.

YORUMLAR
500
Genç hemşirenin ölümü davasında konuşan acılı baba: 'Büyük bir senaryo içinde kızımı katlettiler' Genç hemşirenin ölümü davasında konuşan acılı baba: 'Büyük bir senaryo içinde kızımı katlettiler' Son dakika haberleri... ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜ: PENCEREDEKİ PARMAK İZLERİNİN GRAFİK HALİNDE BİLDİRİLMESİ İSTENDİ Son dakika haberleri... ŞEBNEM HEMŞİRENİN ÖLÜMÜ: PENCEREDEKİ PARMAK İZLERİNİN GRAFİK HALİNDE BİLDİRİLMESİ İSTENDİ

Abdullah Çatal, Bisiklet, Haziran, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşköprü Belediyesi LGS'de ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek - Son Dakika


Son Dakika
15:58 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor
15:57 Fahriye Evcen mi, Pelin Akil mi? Fotoğrafı görenler ayırt edemedi
15:52 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan Salim'in tehdidine boyun eğecek mi?
15:37 Kasaba Doktoru dizisinde bu akşam neler olacak? Ömer, kaza geçiren Leyla'nın ameliyatına girecek mi?
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:16 CHP Kilimli İlçe Başkanı'nın da olduğu "alkollü iftar" fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Disipline sevk edilecek
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 16:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: Taşköprü Belediyesi LGS'de ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement