Taşköprü Belediyesi sınava girecek öğrenciler için kurs açtı - Son Dakika

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik "hızlı okuma, sınav kaygısı ve paragraf çözme" kursu açıldı.

Taşköprü Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kursun açılışına katılan Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gazetecilere, kurs sonunda öğrencilere katılım belgesi verileceğini söyledi.

Öğrencilerin başarılı olması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Çatal, öğrencileri başarı diledi.

Sennur Özcebeci ve Rukiye Öztürk tarafından verilen kurslar bir hafta sürecek.