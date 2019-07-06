Son Dakika Haberleri: Taşköprü Belediyesi yaz spor okulları açıldı
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Taşköprü Belediyesi yaz spor okulları açıldı

34 dakika önce

Taşköprü Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği yaz spor okullarının açılışı yapıldı.

Taşköprü Belediyesi yaz spor okulları açıldı, System.String[]
Taşköprü Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği yaz spor okullarının açılışı yapıldı.
Taşköprü Şehir Stadyumu'nda yaz spor okullarına kayıt yaptıran 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşen açılış programına Kaymakam Ercan Çiçek, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Adem Keloğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Okan, Taşköprüspor Kulübü Başkanı Aydın Ekinci, Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Elmalı ile çocuklar ve vatandaşlar katıldı.
Çatal, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocukları spora yönlendirmek için spor okulları açtıklarını söyledi.
Programda Ekinci, Çiçek, Çatal, iş adamı Remzi Başbuğ ile Kastamonuspor Kulübü Başkanı Erkan Ahmet Özcan adına Elmalı'ya forma hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:05 Kaynak: AA
Taşköprü, Ekinci, Güncel
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