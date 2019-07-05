Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor Okullarına görkemli açılış

Taşköprü Belediyesi'nin bu yıl 4.'sünü düzenlediği "Yaz Spor Okulları" geniş katılımla başladı.

Taşköprü Belediyesi'nin bu yıl 4.'sünü düzenlediği "Yaz Spor Okulları" geniş katılımla başladı.



Taşköprü Şehir Stadyumu'nda Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşen açılış programına Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Adem Keloğlu, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Mustafa Okan, Taşköprüspor Kulübü Başkanı Aydın Ekinci, Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Elmalı, Assuva Sanayi Firması Sahibi işadamı Remzi Başbuğve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.



Açılışta konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, geleceğin teminatı olarak gördükleri çocukları, spora yöneltmek ve spor tesislerinden faydalanmalarına yönelik Yaz Spor Okulunu açtıklarını belirterek, etkinliğe başvuran tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. Programda konuşan Taşköprüspor Kulübü Başkanı Aydın Ekinci ise, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek'e, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a, iş insanı Remzi Başbuğ'a, Kastamonuspor Kulübü Başkanı Erkan Ahmet Özcan'ın yerine Asbaşkan Murat Elmalı'ya isimlerinin yazdığı Taşköprüspor forması hediye etti. Programda Taşköprü Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma ve su ikram edildi. Programın sonunda ise protokol üyeleri yaz spor okuluna katılan sporcularla toplu fotoğraf çektirdi. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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