Taşköprü Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi kampanyası

Taşköprü Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası başlattı.



Taşköprü Belediyesi, ülkenin ve dünyanın yaşadığı bu zor günlerde gündelik ve sigortalı olarak çalışıp ta korona virüs tehdidi nedeniyle işyerlerinin kapanması ile işsiz kalan evine ekmek götürmekte zorluk çeken vatandaşlara bir nebzede olsa destek olabilmek için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası başlattı. Valilik izinli başlatılan kampanyaya duyurulmasının ardından Taşköprülü hayırsever vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.



Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu Kovid-19 tehdidi nedeniyle Taşköprü ilçemizde geçici süreliğine de olsa çok sayıda işyeri kapandı. Birçok kişi de geçici süreliğine de olsa işsiz kalmanın üzüntüsü ile karşılaştı. İlçede topyekun duyarlılık örneği göstermek adına böyle bir kampanya düzenledik ve alan el ile veren eli buluşturacağız" dedi.



Çatal, ayrıca tüm hayırsever Taşköprü halkını kampanyaya destek vermeye davet etti.



Kampanyada toplanan gıda kolileri ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Hilal Masa ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. - KASTAMONU