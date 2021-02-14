Taşköprü Belediyesinden öğrenciler için ücretsiz okul servisi - Son Dakika

Taşköprü Belediyesi, evi okula uzak olan öğrencilere ücretsiz servis hizmeti verecek.

Uzun bir aradan sonra yarın okulların kademeli olarak açılacak olması dolayısıyla Taşköprü Belediyesi, evi okula uzak olan öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti sunacak.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın geleceği için her zaman görevimizin başındayız. Hasret kaldıkları sınıflarına güvenli ve hijyenik şartlarda kavuşmaları için de gerekli dezenfekte çalışmalarımızı tamamladık." dedi.