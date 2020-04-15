Taşköprü'de 2 çiftçiye 5 dekarlık alana çilek fidesi hibe edildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 çiftçiye 5 dekarlık alanın tamamına yetecek kadar çilek fidesi hibe edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 çiftçiye 5 dekarlık alanın tamamına yetecek kadar çilek fidesi hibe edildi.

Bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında Taşköprü ilçesine bağlı Ağcikişi Mahallesi ile İncesu köyünde 2 çiftçiye toplam 5 dekar alanda tamamı hibe çilek fidesi verildi.

Hibe edilen çilek fideleriyle ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, "Son yıllarda ilçemizde çilek yetiştiriciliği alternatif ürün olarak çiftçilerimizden rağbet görüyor, desteklerimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Geçen yıl 4 dekar çilekten yaklaşık 50 bin ? kazandım, diyen çiftçimizi ve Tarım İlçe Müdürlüğümüzün gayretli personelini tebrik ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti

IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek

Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti

İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti

Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek

Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi

Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak

Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı

Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak

Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı

Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor